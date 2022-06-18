شكرا لقرائتكم خبر عن تبون وماكرون يجددان رغبتهما في تطوير العلاقات الثنائية بين فرنسا والجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأكد الطرفان عزمهما على تعميقها، خاصة مع تقارب وجهتَيْ نظر الرئيسين، وتوافقهما الكبير، على دفع هذه العلاقات إلى مستوى متميز، لا سيما بعد إعادة انتخاب الرئيس ماكرون، لعهدة جديدة.

وسمح الاتصال الهاتفي، باستعراض عدة ملفات، على رأسها ملفَّا الساحل والوضع في ليبيا، إضافة إلى قضايا إقليمية ودولية، ذات الاهتمام المشترك.

وحسب بيان للرئاسة الجزائرية، فقد تطرق الطرفان خلال المكالمة الهاتفية، إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.