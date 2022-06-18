موجة شديدة الحرارة تجتاح المملكة السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

حذر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، السبت، من موجة شديدة الحرارة تضرب مناطق المملكة خلال ساعات.



وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "من الغد إلى الأربعاء موجة حارة تلامس فيها بعض مناطق المملكة الـ(50) درجة مئوية بمشيئة الله".

ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر، قائلا: "نأمل من الجميع توخي الحذر والالتزام بتعليمات الجهات المختصة من أجل سلامتكم".

وأكدت الخرائط الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي، وفق حسابه على "تويتر"، أن ارتفاع درجة الحرارة سببه سيطرة المرتفع الجوي شبه المداري على طبقات الجو العليا، وتمركز منخفض حراري موسمي على السطح.

في السياق، حذر الباحث في الطقس والمناخ السعودي عبدالعزيز بن محمد الحصيني، من هبوب غبار شديد الكثافة السبت على بعض المناطق في المملكة.

وقال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "غبار اليوم متفاوت من متوسط لشبه كثيف على أجزاء من الشمالية الشرقية متوقع تحركها نواحي أجزاء المحافظات الشمالية من الرياض ثم العاصمة الرياض ثم جنوب الرياض، ومتوقع أن تصل العاصمة الرياض مساء اليوم السبت".