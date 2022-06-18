شكرا لقرائتكم خبر عن خروج قطار عن مساره فى مدينة بورتسودان شمال شرق السودان.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء السودانية، إن قطارا خرج عن مساره في بورتسودان بتقاطع السكة حديد والسوق الشعبي، ولم تسجل إصابات بحسب مكتب سونا ببورتسودان، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتمتلك السودان 4,725 كيلومترًا من السكك الحديدية الضيقة ذات المسار الواحد، حيث يمتد الخط الرئيسي من وادي حلفا في أقصى شمال السودان إلى مدينة الخرطوم ومن الجنوب الغربي إلى الأبيض عبر سنار وكوستي مع امتدادات إلى نيالا في جنوب دارفور.

وهناك خطوط أخرى تربط عطبرة وسنار مع بورتسودان، وسنار مع الدمازين. كما يخدم خط بطول 1400 كيلومتر ولاية الجزيرة حيث يتم زراعة القطن.