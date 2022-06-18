شركة Chery الصينية تطلق منافسا قويا لسيارات كيا وهيونداي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

تستعد عملاقة صناعة السيارات الصينية Chery لإطلاق سيارة جديدة منافسة لسيدان الحديثة التي تطلقها كيا وهيونداي.



وبالنظر للصور المسربة لسيارة Arrizo 5 GT الجديدة نلاحظ أنها حملت ملامحا من سيارات لكزس وخصوصا من حيث تصميم الواجهة الأمامية التي تأتي على شكل حرف (X).

وحصلت المركبة على هيكل انسيابي بطول 4 أمتار و60 سنتيمترا، وعلى عجلات عريضة بمقاس 17 إنشا، ومصابيح تعمل بتقنيات LEDالحديثة،أما قمرتها فجهّزت بصفين من المقاعد الجلدية المريحة المزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، وزودت واجهة القيادة فيها بسشاشتين لمسيتين متطورتني، واحدة قبالة السائق وأخرى في منتصف الواجهة.

وزودتها Chery بأنظمة أمان حديثة كنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام التحكم التلقائي بالفرامل في الحالات الطارئة، وجهزتها بوسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.