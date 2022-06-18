شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام النسخة الـ 53 من معرض الجزائر الدولي للصناعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت النسخة الـ 53 من معرض الجزائر الدولي للصناعات مساء الجمعة، والذي استمر لمدة 5 أيام، بمشاركة 20 دولة.

وشاركت مصر خلال هذا المعرض بـ 16 شركة و36 عارضا من مختلف القطاعات، كالصناعات الهندسية، والكيماوية، والمواد الغذائية، والحاصلات الزراعية، والمنتجات الحرفية وغيرها.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد استهل افتتاحه لهذا المعرض بزيارة الجناح المصري، وأكد على علاقات الأخوة، والروابط التاريخية والوثيقة، التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن الجزائر لن تنسى المواقف الشجاعة والمجيدة لمصر في دعمها ومساندتها لها في ثورتها من أجل الاستقلال.

وشهد هذا المعرض، الذي حلت الولايات المتحدة الأمريكية به كضيف شرف هذا العام، حضور أكثر من 700 مؤسسة؛ من بينها 530 عارضا جزائريا من القطاع العام والخاص، و187 عارضا أجنبيا.