شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: تمديد الهدنة في اليمن "خطوة أولى" نحو اتفاق سلام أوسع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، تمديد الهدنة المعلنة لشهرين في اليمن، "خطوة أولى على مسار التوصل لاتفاق سلام أوسع نطاقا".

وفي مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، قال الدبلوماسي السويدي إن الهدنة "منحت الشعب فترة استراحة إنسانية غير مسبوقة في تاريخ النزاع، ومن وجهة النظر هذه تمنحنا مجالا ومتنفسا للانخراط في تسوية سياسية".

وفي المقابلة التي أجريت معه على هامش "منتدى اليمن الدولي" في ستوكهولم قال غروندبرغ إن "الهدنة أتاحت لنا خطوات تعيد الحياة إلى طبيعتها"، بشكل جزئي للشعب اليمني، واضاف أن لذلك الأمر "أهميته ورمزيته أيضا".

وأعرب المبعوث الأممي عن أمله بألا تقتصر هذه العودة إلى الحياة الطبيعية على المطار، بل أن "تنسحب على كل ما ننخرط فيه من مسائل".

وكان أطراف النزاع في اليمن اتفقوا، مطلع الشهر الجاري، على تمديد الهدنة المعلنة منذ إبريل الماضي، لمدة شهرين إضافيين.

وأتاحت الهدنة استئناف رحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي المفتوح فقط لرحلات المساعدات منذ 2016، إلى عمان والقاهرة، كما مكّنت ناقلات النفط من الرسو في ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة حركة "أنصار الله" (الحوثيين)، في مسعى لتخفيف حدة النقص الحاد في الوقود.