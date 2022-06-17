شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسمح بعودة طلاب تونس لاستئناف تعليمهم الجامعى اعتبارًا من العام القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير الصينى بتونس زيهنج جانجيو أنّ سلطات بلاده، قررت السماح للطلبة التونسيين بالعودة إلى الصين لاستئناف تعليمهم حضوريًا اعتبارًا من العام الجامعى القادم، وسيتم الإعلان عن مجموعة أولى من الطلبة المقبولين، لافتًا إلى أن القرار يأتى فى اطار علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين واستجابة لطلب السلطات التونسية.