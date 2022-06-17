4 شكاوى بالتحرش الجنسي ضد رجل أعمال فرنسي في المغرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يونيو 2022

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دعت شابات مغربيات تعرضن لاعتداءات جنسية إلى كسر الصمت وفضح المتورطين، مع الإعلان، الجمعة، عن رفع 4 شكاوى قضائية ضد رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي، المعتقل في قضية ”اغتصاب قاصر“ تثير الاهتمام في فرنسا.



وحضرت 3 من الشاكيات الأربع إلى جانب نشطاء الجمعية المغربية لحقوق الضحايا مؤتمرًا صحافيًا في طنجة، أعلن خلاله رفع الشكاوى الأربع حول أفعال ”الاتجار بالبشر، والتحرش الجنسي، والعنف اللفظي والمعنوي“، وفق ما أوضحته عضو الجمعية المحامية كريمة سلامة لوكالة فرانس برس.

وأكدن أنهن فصلن من العمل بعدما رفضن الخضوع ”للتحرش والابتزاز الجنسي“ من طرف بوتيي الذي كان يدير هذه الشركة، في وقائع تعود إلى ما بين 2018 و2022.