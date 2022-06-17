شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 60 عنصرا من مليشيات "الشباب" الإرهابية بالصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل نحو 60 عنصرا من مليشيات "الشباب" الإرهابية، اليوم /الجمعة/، على أيدي قوات الجيش الوطني الصومالي بالتعاون مع قوات الدراويش بولاية "غلمدغ" في منطقة "بحدو" التي تبعد قرابة 122 كم من مدينة "طوسمريب" بإقليم "غلغدود".