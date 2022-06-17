شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يلتقي رئيس أذربيجان ويسلمه درع الجامعة العربية التذكاري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل رئيس جمهورية اذربيجان "الهام علييف" ، اليوم الجمعة الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط وذلك بمقر الرئاسة في العاصمة باكو.

وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الامين العام بأن اللقاء جاء على هامش مشاركة أبو الغيط امام منتدى باكو العالمي.





وأضاف أن اللقاء تناول مجمل العلاقات العربية الآذرية، التي تضرب بجذورها في التاريخ، وأن ابو الغيط أعرب عن اشادته بالتجربة الاذرية في التنمية والتحديث خلال العقدين الماضيين، كما استمع باهتمام لأفكار الرئيس علييف في هذا الصدد خاصة لجهة التنمية البشرية وبناء الإنسان.

وأضاف رشدي ان الأمين العام للجامعة العربية استعرض مع الرئيس بعض الأفكار المتعلقة بتطوير العلاقات بين الجانبين العربي والاذري، خاصة في ضوء الروابط الوثيقة بين الجانبين، والتي يتعين البناء عليها.



أبو الغيط يلتقي رئيس أذربيجان

كما تناول اللقاء عددا من القضايا الدولية، وفي مقدمتها الحرب في اوكرانيا وتداعياتها الخطيرة على العالم، وكذا الحرب بين اذربيجان وأرمينيا، حيث استعرض الرئيس علييف موقف بلاده ورؤيته لمستقبل هذه الأزمة.



ابو الغيط

وقام الأمين العام للجامعة العربة بتسليم الرئيس علييف درع الجامعة التذكاري في ختام المقابلة.