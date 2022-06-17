السعودية: يسمح للمقيم بالسفر للخارج والعودة إلى المملكة دون لقاح

القاهرة - سامية سيد - كشفت المديرية العامة للجوازات بالسعودية، أنه يمكن للمقيم والعمالة المنزلية السفر دون اشتراط تلقيهم جرعات اللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وفق"عكاظ".

وأكدت "الجوازات"أنه يلزم لسفر المقيم وجود تأشيرة سارية المفعول، ووثيقة سفر سارية، مع الالتزام بشروط دخول البلد المقصد.

كما أفادت «الجوازات» بأنه يمكن للمقيم العودة إلى السعودية دون اشتراط حصوله على لقاح كورونا، مؤكدة أن التعليمات تشترط سريان صلاحية التأشيرة وهوية مقيم لدخول المقيم إلى المملكة.