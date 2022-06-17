شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تحذر من الدخول بموجة جديدة من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة الصحة العراقية اليوم الجمعة، من دخول موجة وبائية جديدة من كورونا إلى العراق.. مشترطة الالتزام بالإجراءات الوقائية وتلقى اللقاحات المضادة للفيروس.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر قوله "إن مشكلة وجائحة كورونا قائمة، ومن يراجع خطابات وزارة الصحة والمسؤولين فيها يلحظ التأكيد المستمر وعلى الداوم بأن الخطر مستمر، وهناك احتمال بظهور متحورات جديدة".. مشددا على أهمية عدم التراخي بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وحول الموقف الوبائي الحالي في العراق.. أكد البدر ملاحظة أن هناك تفاوتا في عدد الإصابات اليومية ونسلط الضوء عن كثب على كافة المستجدات وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وقد تكون هناك تطورات تدخل البلاد في موجة وبائية كما يحدث الآن في دول قريبة من العراق.

ولفت إلى أن هناك مؤشرات تبين بوضوح أن جائحة كورونا لم تنته وندعو الجميع إلى تلقي اللقاحات وإكمال الجرعتين وتعزيزها بالثالثة خاصة وأن اللقاحات أثبتت فاعليتها.