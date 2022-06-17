شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية تدين جريمة الاحتلال باغتيال 3 فلسطينيين فى جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت الرئاسة الفلسطينية، الجريمة البشعة التى ارتكبها الاحتلال فى مدينة جنين باغتيال ثلاثة شبان، فجر اليوم الجمعة، وإصابة عشرة مواطنين.

وقالت الرئاسة الفلسطينية، إن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي يدفع بالمنطقة نحو التوتر وتفجر الأوضاع، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضافت، أن هذه الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي تأتي قبيل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة في محاولة منها للتهرب من أي استحقاق سياسي.

وأشارت إلى أن هذه الجريمة البشعة وغيرها من الجرائم هي الرد الإسرائيلي على المطلب الأمريكي بوقف التصعيد.

وطالبت الرئاسة، الإدارة الأمريكية بالتحرك الجدي والفاعل من خلال الضغط الفاعل على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها وعدوانها المتواصل على أبناء شعبنا قبل فوات الأوان وخروج الأمور عن السيطرة.

وحذرت من أن الحكومة الإسرائيلية تصدر أزمتها الداخلية عبر تصعيد دموي في الأراضي المحتلة.