شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 10 برصاص قوات الاحتلال فى جنين بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 3 فلسطينيين فجر اليوم الجمعة، فى مدينة جنين شمال الضفة الغربية، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوة احتلالية خاصة تسللت إلى الحي الشرقي من مدينة جنين، واطلقت وابلا من الرصاص الحي باتجاه المركبة التي كان يستقلها الشبان الثلاثة، ما أدى إلى استشهادهم على الفور.

والشهداء الثلاثة، هم: يوسف ناصر صلاح (23 عاما)، وهو شقيق الشهيد سعد صلاح من جنين، وبراء كمال لحلوح (24 عاما) من مخيم حنين، وليث صلاح ابو سرور (24 عاما)، وهو شقيق الشهيد علاء ابو سرور من جنين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات عنيفة اندلعت في المكان اطلق خلالها جنود الاحتلال الاعيرة النارية باتجاه الشبان ما أدى إلى إصابة 10 منهم، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن موسى العجاوي في الحي الشرقي وفتشته وعبثت بمحتوياته.