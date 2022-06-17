شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: أكثر من 5600 شخص تلقوا الجرعة المعززة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 5690 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وأفاد بيان للصحة المغربية بأن إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ 6500439 شخصًا

وأوضح البيان أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا بلغ 24846230 شخصًا، وتلقى الجرعة الثانية 23329496 شخصًا حتى اليوم.



وأضاف البيان أن 1068 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، و1214 شخصا تلقوا الجرعة الثانية خلال الـ 24 ساعة الماضية.



يذكر أن، المغرب تسلم أكثر من67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.