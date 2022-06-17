شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسى جزائرى: لا حل للأزمة بين الجزائر وإسبانيا فى ظل حكومة سانشيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق عمار بلاني مبعوث الجزائر لشؤون الصحراء الغربية وبلدان المغرب العربي على تصريحات وزير الخارجية الإسباني خوسيه ألباريس، وقال إن لا حل للأزمة مع إسبانيا في ظل حكومة سانشيز.

وأكد عمار بلاني بأن التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها وزير الخارجية الإسباني خوسيه ألباريس، تدمر بشكل قاطع أي إمكانية لتطبيع العلاقات بين الجزائر والحكومة الإسبانية الحالية.

وقال بلاني في تصريح لصحيفة "إل كونفيدونسيال" الإسبانية: "سيتعين علينا انتظار حكومة جديدة في إسبانيا لإنهاء الأزمة".

وأضاف أن إسبانيا لا تتجاهل القانون الدولي فحسب، بل تدوس أيضا على القانون الأوروبي، الذي قضى بأن المملكة المغربية والصحراء الغربية إقليمان منفصلان ومتمايزان.

وفي 15 يونيو 2022، وبعد أن وصف مقال لوكالة الأنباء الجزائرية وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس بـ "مؤجّج الفتن"، عبّرت مدريد عن اعتراضها على ما اعتبرته "إهانات غير مقبولة للوزير".

وجاء ذلك ردا على مقال بعنوان "مؤجج الفتن ألباريس، وانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام"، الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية مساء الثلاثاء تعقيبا على تصريح زعم فيه الوزير الإسباني بوجود دور لروسيا في أزمة العلاقات بين البلدين.

وقالت وزيرة التحول البيئي في الحكومة الإسبانية تيريزا ريبيرا، إن ماجاء في مقال وكالة الأنباء الجزائرية، هو إهانات غير مقبولة في حق ألباريس.

وصرحت ريبيرا لوسائل إعلام محلية: "من غير المقبول أن تدلي أي وسيلة إعلامية بمثل هذه التعليقات ضد أي شخص.. ناهيك عن وزير خارجية حكومة دولة مجاورة، تجمعها علاقة قوية مع الجزائر منذ عقود".

ولم تفوّت الوزير الإسبانية في نفس التصريح، تجديد رغبة بلادها في إعادة المياه إلى مجاريها بين البلدين، في أقرب وقت ممكن.