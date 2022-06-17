شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرة فى حيفا ضد جرائم قتل الفلسطينيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت أمس الخميس في حي عباس في حيفا مظاهرة احتجاجية ضد جرائم العنف وقتل النساء بدعوة من حراك "طالعات"، تحت شعار "بنضالنا نحمي بعض".

وشارك في المظاهرة عشرات الناشطات والناشطين من حراكات وأطر مختلفة تنادي بخلق أُطر حماية شعبية لمواجهة ظاهرة العنف والجريمة بحق المرأة الفلسطينية.

وقالت الناشطة حلا مرشود، وهي واحدة من مؤسسي حراك "طالعات"، إننا "خرجنا للشارع اليوم لنستمر بمسيرة بدأناها لرفع قضية التعنيف المجتمعي وقتل النساء، لنأطرها ضمن قضية وطنية وليست قضية مؤجلة".

وأضافت مرشود: "إننا نريد أن نبني قواعد حماية شعبية، من خلال تفكير تشاركي يقع على عاتق المجتمع عامة في كيفية حماية بعضنا البعض وتوفير الحماية للفئات المهمشة، خصوصا وأننا نعيش تحت سلطة نظام استعماري هدفه قمعنا وليس حمايتنا".

وقال الناشط علي مصطفى المشارك في المظاهرة إنني "شاركت اليوم مع رفيقاتي وأخواتي لنرفع صوتنا ضد القتل لمنع الظاهرة (العنف والجريمة بحق النساء) الرجعية".

وأضاف مصطفى أنه "من خلال ممارستنا كمجتمع في تعنيف وقتل المرأة ربما يكون هذا جيّد للاحتلال ويمكن أن يستفيد من ذلك لتصويرنا كرجعيين كما هو يريد، فواجب علينا الوقوف بوجه هذه الظاهرة". وحمل المشاركون شعار "طالعات حتى نعيش متحررات".