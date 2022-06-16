شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى يصدر عدة أوامر ملكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة الأنباء البحريينة، أن العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أصدر أمرا ملكيا بتعيين الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، ممثل خاص له.

كما أصدر الملك أمرا ملكيا رقم 21 لسنة 2022 بتعيين رئيس للمحكمة الدستورية، وجاء في الأمر الملكي؛ يُعين المستشار عبدالله بن حسن أحمد البوعينين رئيساً للمحكمة الدستورية لمدة خمس سنوات بدرجة وزير.

كما أصدر الملك أمرا ملكيا رقم 20 لسنة 2022 بتعيين نائب لرئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس لمحكمة التمييز.

وجاء فى الأمر الملكى؛ يُعين الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة نائباً لرئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيساً لمحكمة التمييز، بدرجة وزير بحكم المنصب.

ووفقا للمرسوم الملكى فإنه يبدأ العمل بالقرار من تاريخ صدوره ونشره فى الجريدة الرسمية.

يشار إلى أن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أصدر الاثنين الماضى، مرسوما يتضمن تعديلًا وزاريًّا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية.

وصدر مرسوم القرار الذي حمل رقم رقم (25) لسنة 2022 بتعديل وزاري، جاء فيه:

المادة الأولى

تُلغى المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2018 بتشكيل الوزارة.

المادة الثانية

يُعيَّن كل من:

1. الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للبنية التحتية.

2. جميل بن محمد علي حميدان وزيرًا للعمل.

3. زايد بن راشد الزياني وزيرًا للصناعة والتجارة.

4. وائل بن ناصر المبارك وزيرًا لشئون البلديات والزراعة.

5. الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزيرًا للنفط والبيئة.

6. محمد بن ثامر الكعبي وزيرًا للمواصلات والاتصالات.

7. إبراهيم بن حسن الحواج وزيرًا للأشغال.

8. يوسف بن عبدالحسين خلف وزيرًا للشئون القانونية.

9. أسامة بن أحمد خلف العصفور وزيرًا للتنمية الاجتماعية.

10. ياسر بن إبراهيم حميدان وزيرًا لشئون الكهرباء والماء.

11. الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن جواد وزيرًا للصحة.

12. نواف بن محمد المعاودة وزيرًا للعدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

13. حمد بن فيصل المالكي وزيرًا لشئون مجلس الوزراء.

14. آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرًا للإسكان والتخطيط العمراني.

15. نور بنت علي الخليف وزيرًا للتنمية المستدامة.

16. فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرًا للسياحة.

17. الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزيرًا لشئون الإعلام.