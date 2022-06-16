شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تحظر استيراد لحوم الطيور من 14 ولاية أمريكية بسبب انفلونزا الطيور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت الهيئة العامة للغذاء والتغذية بحظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة–المبردة–المجمدة–المصنعة) بمختلف أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة، فيما عدا المعالجة حراريا من جمهورية غينيا، وذلك بسبب تفشى مرض أنفلونزا الطيور شديدة الضراوة ومن بوروندى بسبب تفشى مرض حمى الوادى المتصدع.