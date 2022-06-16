شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يحبط عملية هجرة غير شرعية ويضبط عصابة متخصصة فى تهريب الأشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبط الجيش اللبنانى عملية هجرة غير شرعية لإحدى الدول الأوربية، وذلك أثناء التحضير لها، كما ألقى القبض على 36 شخصا، بينهم عصابة مؤلفة من 6 سوريين تعمل على تهريب الأشخاص.

وأوضح الجيش - في بيان اليوم - أن دورية من مديرية المخابرات في منطقتي الصرفند وصيدا جنوبي العاصمة بيروت ألقت القبض على 34 شخصا من الجنسية السورية (بينهم نساء وأطفال) ولبنانيين، لقيامهم بالتحضيرات اللازمة للهجرة عبر البحر إلى إحدى الدول الأوروبية بطريقة غير شرعية.



وأوضح أن التحقيقات الأولية اظهرت أن من بين المتهمين عصابة مؤلفة من ستة سوريين تعمل على تهريب اشخاص الى دول اوروبية بطريقة غير شرعية.