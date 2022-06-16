شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يجدد دعمه لترشيح السعودية لاستضافة معرض (إكسبو 2030) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد المغرب، دعمه لترشيح المملكة العربية السعودية، العاصمة الرياض لاستضافة معرض "إكسبو 2030 ".



وأفاد بيان صادر عن اجتماع الدورة الـ 13 لاجتماع اللجنة المشتركة المغربية السعودية بأن اللجنة أكدت أهمية تنسيق مواقف البلدين في المنظمات الإقليمية والدولية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما اتفق الجانبان على مواصلة دعم ترشيحات البلدين في هذه المنظمات.



وأضاف البيان أن اللجنة اتفقت على اعتماد اَلية مرنة يتم من خلالها تبادل المعلومات مسبقا حول ترشيحات البلدين في بداية كل سنة لضمان الدعم اللازم لها في الوقت المناسب.



ورحبت اللجنة بتعزيز التعاون على المستوى المتعدد الأطراف، وفي هذا الإطار أخبر الجانب المغربي، نظيره السعودي باعتزام المغرب احتضان مؤتمر على مستوى عال حول موضوع الدبلوماسية الصحية والاستجابة للطوارئ، بتعاون مع منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي وجمهورية رواندا، وعبر عن تطلعه لمشاركة فعالة للسعودية في هذا المؤتمر.