شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لسعد الحريرى بعد حكم المؤبد لقاتلى والده: التاريخ لن يرحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى أول تعليق له، عقب إدانة المحكمة الدولية لسليم عياش بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريرى ورفاقه، قال رئيس وزراء لبنان الأسبق سعد الحريرى فى تغريدة له عبر حسابه الرسمى ب"تويتر": " فرضت غرفة الاستئناف فى المحكمة الدولية بالإجماع عقوبة السجن المؤبد على عنصرين آخرين من حزب الله هما حسن مرعي وحسين عنيسى".

وأضاف: "العقوبة هي الأشد المنصوص عليها فى النظام الأساسي والقواعد المعتمدة فى المحكمة، لكنها الأوضح لجهة إدانة حزب الله كجهة مسئولة عن تنظيم الجريمة وتنفيذها والجهة التى لا يمكن أن تتهرب من مسؤولية تسليم المدانين وتنفيذ العقوبة بحقهم.. فالتاريخ لن يرحم".

وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد قضت، الخميس، بالسجن المؤبد بحق عضوين من حزب الله أدينا باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريرى.

وأعلن قضاة الاستئناف أن "غرفة الدرجة الأولى ارتكبت أخطاء قانونية" فى 2020 بتبرئتها الرجلين لأنها لم تجد حينها أدلة كافية.