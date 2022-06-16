شكرا لقرائتكم خبر عن المقاتلات الجوية العراقية تدمر مخبأ للإرهابيين فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، تدمير مخبأ للإرهابيين فى محافظة كركوك.

وذكرت الاستخبارات العراقية- في بيان، أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"- أن المقاتلات الحربية العراقية استهدفت مخبأ للإرهابيين في كركوك بثلاث ضربات مباشرة، وحولته إلى ركام وبداخله العناصر الإرهابية.

وأشارت إلى أن المعلومات الاستخبارية الدقيقة التي تقدمها أسهمت بحسم العديد من العمليات الأمنية.

في سياق آخر.. أصدر القضاء العراقي، اليوم، حكماً بالسجن المؤبد بحق إرهابي خطير عمل بصفة "أمني" في محافظة كركوك الواقعة شمال العاصمة بغداد.

وأفادت القوات الأمنية ـ في بيان ـ بأنها تمكنت عقب ورود معلومات استخباراتية دقيقة من إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في كركوك، مشيرا إلى أن "الإرهابي كان يقوم بأعمال متعددة منها (ناقل، دعم لوجستي، تجهيز مضافات، تنظيم اجتماعات للتنظيم في منزله) في قاطع كركوك".

وأشارت إلى أنه تم إحالة الإرهابي عقب اتخاذ كافة الإجراءات التحقيقية القضائية والقانونية إلى المحكمة المختصة التي أصدرت بحقه حكما بالسجن المؤبد.

