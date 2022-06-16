شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة بريطانيا بليبيا تبحث مع النايض اجتماعات مصر للمسارين الدستوري والعسكري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت سفيرة المملكة المتّحدة في ليبيا، كارولين هورندال، الخميس، بالمرشّح الرئاسي في ليبيا عارف علي النايض، رئيس "تكتّل إحياء ليبيا".

وأكد تكتل إحياء ليبيا في بيان له أن الطرفين ناقشا آخر التّّطوّرات في ليبيا مع اقتراب خارطة الطّريق الحاليّة من نهايتها، والسّبل الممكنة للتغلّب على الإشكاليّات السّياسيّة والقانونيّة التي تواجهها البلاد. كما ناقشا سبل استعادة الزّخم الانتخابي للانتخابات الرّئاسيّة والبرلمانيّة. بما في ذلك أهمّيّة مشاورات النّسيج الاجتماعي. كما ناقشا المشاورات الجارية على المسارين الدّستوري و5+5 في القاهرة.