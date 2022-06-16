شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، 10 فلسطينين من أماكن متفرقة بالضفة الغربية المُحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية وشهود عيان، إنه تم اعتقال أربعة فلسطينين من مُخيم "العروب" الواقع في شمال محافظة الخليل، فيما تم اعتقال ثلاثة من طولكرم، الواقعة في شمال غرب الضفة، من ضمنهم أسيران مُحرران .

واعتقلت قوات الاحتلال فى "بيت لحم"، الواقعة إلى الجنوب من القدس، فلسطينيًا من مُخيم "عايدة".

ومن القُدس المُحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، طفلين من البلدة القديمة .