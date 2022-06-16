شكرا لقرائتكم خبر عن مرسوم سلطانى بإعادة تشكيل مجلس الوزراء بسلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ٱصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان 12 مرسوما سلطانيا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، صباح اليوم الخمس، من بينها المرسوم السلطاني رقم 2022/34 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء.
المادة الأولى: يعاد تشكيل مجلس الوزراء برئاستنا على النحو الآتي:
– فهد بن محمود نائبا لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء
– شهاب بن طارق نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع
– ذي يزن بن هيثم بن طارق وزيرا للثقافة والرياضة والشباب
– خالد بن هلال البوسعيدي وزيرا لديوان البلاط السلطاني
– الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزيرا للمكتب السلطاني
– حمود بن فيصل البوسعيدي وزيرا للداخلية
– بدر بن حمد البوسعيدي وزيرا للخارجية
– سلطان بن سالم الحبسي وزيرا للمالية
– الدكتورة مديحة الشيبانية وزيرة للتربية والتعليم
– سعود بن هلال وزير الدولة ومحافظ مسقط
– عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية
– عبدالله بن ناصر الحراصي وزيرا للإعلام
– محمد بن سلطان البوسعيدي وزيرا للدولة ومحافظ ظفار
– إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسندم
– سالم بن محمد المحروقي وزيرا للتراث والسياحة
– سعود الحبسي وزيرا للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
– الدكتور خلفان الشعيلي وزيرا للإسكان والتخطيط العمراني
– الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي
– سعيد بن حمود المعولي وزيرا للنقل
– الدكتور سعيد الصقري وزيرا للاقتصاد
– قيس بن محمد اليوسف وزيرا للتجارة والصناعة
– ليلى النجار وزيرة للتنمية الاجتماعية
– الدكتور محاد باعوين وزيرا للعمل
– المهندس سالم بن ناصر العوفي وزيرا للطاقة والمعادن
– الدكتور محمد بن خلفان المعمري وزيرا للأوقاف والشؤون الديبنية
– الدكتور علي بن هلال السبتي وزيرا للصحة.