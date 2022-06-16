شكرا لقرائتكم خبر عن مرسوم سلطانى بإعادة تشكيل مجلس الوزراء بسلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ٱصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان 12 مرسوما سلطانيا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، صباح اليوم الخمس، من بينها المرسوم السلطاني رقم 2022/34 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء.

المادة الأولى: يعاد تشكيل مجلس الوزراء برئاستنا على النحو الآتي:

– فهد بن محمود نائبا لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء

– شهاب بن طارق نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع

– ذي يزن بن هيثم بن طارق وزيرا للثقافة والرياضة والشباب

– خالد بن هلال البوسعيدي وزيرا لديوان البلاط السلطاني

– الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزيرا للمكتب السلطاني

– حمود بن فيصل البوسعيدي وزيرا للداخلية

– بدر بن حمد البوسعيدي وزيرا للخارجية

– سلطان بن سالم الحبسي وزيرا للمالية

– الدكتورة مديحة الشيبانية وزيرة للتربية والتعليم

– سعود بن هلال وزير الدولة ومحافظ مسقط

– عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية

– عبدالله بن ناصر الحراصي وزيرا للإعلام

– محمد بن سلطان البوسعيدي وزيرا للدولة ومحافظ ظفار

– إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسندم

– سالم بن محمد المحروقي وزيرا للتراث والسياحة

– سعود الحبسي وزيرا للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

– الدكتور خلفان الشعيلي وزيرا للإسكان والتخطيط العمراني

– الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي

– سعيد بن حمود المعولي وزيرا للنقل

– الدكتور سعيد الصقري وزيرا للاقتصاد

– قيس بن محمد اليوسف وزيرا للتجارة والصناعة

– ليلى النجار وزيرة للتنمية الاجتماعية

– الدكتور محاد باعوين وزيرا للعمل

– المهندس سالم بن ناصر العوفي وزيرا للطاقة والمعادن

– الدكتور محمد بن خلفان المعمري وزيرا للأوقاف والشؤون الديبنية

– الدكتور علي بن هلال السبتي وزيرا للصحة.