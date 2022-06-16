مؤسسة "روس كوسموس" تطور منظومات جديدة لتوجيه الدرونات والمركبات الفضائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أنها تطور منظومات جديدة للتحكم بالدرونات والأقمار الصناعية.



وحول الموضوع قال رئيس المؤسسة دميتري روغوزين "تعمل مؤسستنا حاليا على تطوير أنظمة تحكم واتصالات جديدة ستساعدنا على توجيه الطائرات المسيرة".

وأضاف "تعمل شركة سميخاتوف العلمية الصناعية التابعة لمؤسستنا أيضا على تطوير منظومات رقمية للتحكم بالصواريخ الفضائية والأقمار الصناعية، هذه الشركة قامت في السابق بتطوير منظومات للتحكم بعربات الترام، كما تعمل على تطوير تقنيات للتحكم بالآليات الزراعية عن بعد في إطار برنامج حكومي روسي".

وأشار روغوزين إلى "أن الشركة المذكورة تخطط لبدء الإنتاج التسلسلي لمنظوماتها الخاصة بتوجيه المعدات الزراعية الذكية بحلول العام القادم".

وتجدر الإشارة إلى أن جامعة تولا الحكومية الروسية كانت قد أعلنت أيضا عن أنها تطور منظومات جديدة لتوجيه الأقمار والمركبات الصغيرة في الفضاء، وأن هذه المنظومات تعتمد على أجهزة استشعار جيوسكوبية فريدة.