شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: الاجتماع القادم لصيغة "أستانا" يعقد فى الخريف فى كازاخستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى سوريا رئيس الوفد الروسى إلى الاجتماع الدولى الـ 18 حول سوريا بصيغة أستانا الكسندر لافرنتييف، أن الجولة المقبلة من المحادثات حول سوريا بصيغة أستانا ستعقد خريف 2022.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن لافرنتييف قوله اليوم الخميس، أن موسكو غير راضية عن جنيف كمكان لعقد اجتماعات لجنة مناقشة الدستور لأن سويسرا تتقدم على بقية الدول الغربية في العقوبات والخطابات المعادية لروسيا، مشيراً إلى أن الحديث جار بشأن هذه المسألة وسيستمر.

ولفت لافرنتييف إلى أن الدول الضامنة لمسار أستانا لم تتفق بعد على اقتراح محدد بشأن موعد الاجتماع القادم لقادتها ..مبينا أن الشركاء الإيرانيين أبدوا استعدادهم لاستضافة الاجتماع.