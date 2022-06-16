شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تطلق حملتها الوطنية الثانية للتطعيم ضد فيروس كورونا الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة السورية، عن إطلاق الحملة الوطنية المكثفة الثانية للتطعيم ضد فيروس كورونا تحت شعار "فرصة جديدة لنكون بأمان" اعتباراً من الأحد المقبل وحتى نهاية شهر يونيو الجارى بهدف رفع نسبة الممنعين والحفاظ على استقرار الوضع الوبائى .

ونقلت وكالة الأنباء السورية :سانا" عن مديرة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة السورية الدكتورة رزان الطرابيشي ، أن الحملة تستهدف جميع المواطنين فوق الـ 18 عاماً في كل المحافظات السورية عبر التوجه بشكل مباشر إلى المراكز المعتمدة في المستشفيات والمراكز الصحية والفرق الجوالة .

ويشارك في الحملة وفق الدكتورة الطرابيشي نحو 7400 عامل صحي عبر 37 مستشفى و986 مركزاً صحياً و386 فريقاً جوالاً .. مبينة أن الوزارة أتمت جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية لإطلاق الحملة والوصول إلى جميع المواطنين عبر تأمين مستلزماتها.

وأكدت الطرابيشي أن اللقاح هو الحل الوحيد للمحافظة على استقرار الوضع الوبائي والقضاء على الجائحة ..موضحة أنه آمن وفعال ومجاني .