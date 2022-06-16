شكرا لقرائتكم خبر عن يونيسف تدين مقتل مسئول إغاثة فى شمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" عن مقتل مسؤول الإغاثة عامر الفين في شمال سوريا والذي كان يعمل مع منظمة شريكة لليونيسف منذ سنوات وهي "هيئة الاغاثة الانسانية" وتقدمت اليونسف بأحر التعازي لعائلته وللزملاء العاملين في الهيئة.

ووفق بيان الأمم المتحدة خلال السنين" ازدادت الهجمات على العاملين في المجال الانساني في سوريا وتكرر اليونيسف المناشدة لحماية عاملي الاغاثة اينما كانوا."

وناشد اليونيسف كافة اطراف النزاع في سوريا السماح للمنظمات الانسانية القيام بعملها حيث يتواجد عاملو الاغاثة على الأرض من اجل اداء الواجب الانساني وتقديم المساعدة الانسانية للعائلات والأطفال المحتاجين.

وأضاف البيان " عاملو الاغاثة في سوريا واينما كانوا ليسوا هدفاً. لا شيء يبرر الهجمات على منظمات الاغاثة او طواقمها او المساعدات التي تقدمها".