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انطلاق عملية أمنية لملاحقة داعش فى صحراء جنوب الموصل بالعراق

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القاهرة - سامية سيد - أطلقت القوات الأمنية العراقية، اليوم الخميس، عملية أمنية فى صحراء الحضر جنوب الموصل.

وذكرت القوات -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)- أن قواتها شرعت بعملية تفتيش وتأمين في صحراء الحضر جنوب الموصل، بقيادة عمليات "نينوى".

وأوضحت أن العملية يشارك فيها قطعات قيادة عمليات نينوى والاستخبارات ومديريات الطبابة والهندسة العسكرية ضمن القيادة، وقوات من الجيش، تهدف لملاحقة فلول المجاميع الإرهابية في صحراء الحضر الواقع جنوب الموصل.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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