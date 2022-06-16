شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى: التغلب على الأزمة الاقتصادية يتطلب التنسيق بين مؤسسات المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الرئيس اللبناني ميشال عون على أن التغلب على الأزمة الاقتصادية القاسية التي يواجهها لبنان، يتطلب التنسيق والعمل معاً بين كافة مؤسسات المجتمع الرسمية والخاصة، جاء خلال استقباله اليوم في قصر بعبدا، لوفد من المجلس الجديد لنقابة أطباء لبنان في بيروت، برئاسة النقيب يوسف بخاش.

وعبر الرئيس عون عن أمله بعد تشكيل الحكومة الجديدة التوصل الى معالجة حقيقية للأزمات التي تواجهها البلاد ومنها في القطاع الطبي. وأشاد عون بالجهود التي يبذلها القطاع الطبي، ونقابة الأطباء في لبنان، لتعزيز صمود هذا القطاع، ووقف النزيف البشري الذي يتعرض له.

يذكرأن، دعا الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم، إلى استشارات نيابية ملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة اللبنانية.

وحسب وكالة الأنباء اللبنانية، قالت الرئاسة اللبنانية في بيان إن عون حدد يوم الخميس 23 يونيو الجارى لإجراء استشارات في قصر بعبدا وحدد مواعيدا للنواب وللكتل البرلمانية ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

وكان لبنان قد أجرى انتخابات نيابية وأصبحت الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال بحسب الدستور على أن يجري بعدها الرئيس اللبناني استشارات نيابية جديدة لتكليف رئيس للحكومة يشكل حكومة جديدة بالاشتراك مع رئيس الجمهورية.