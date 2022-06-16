شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الخليجى" وسلطنة عمان يبحثان تعزيز التعاون العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الأربعاء، مع نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع في سلطنة عمان شهاب بن طارق آل سعيد، الموضوعات المتعلقة بالعمل العسكري المشترك، والتي تعزز مسيرة التعاون العسكري في إطار منظومة مجلس التعاون.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن اللقاء تناول مسيرة مجلس التعاون، والعمل على تعزيزها بما يحقق تطلعات شعوب دول مجلس التعاون.