شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن التونسى يحبط 12 عملية اجتياز للحدود البحرية بطريقة غير شرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية التونسية من إحباط 12 عملية اجتياز للحدود البحرية بطريقة غير شرعية وانقاذ ونجدة 253 شخصا.

وقال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني - في بيان له اليوم - إنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية تمكنت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالجنوب الساحل والوسط من إحباط 12 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، ونجدة وإنقاذ 253 مجتازا من بينهم 203 أشخاص من جنسيات أفريقية مختلفة.

وأضاف أنه في إطار العمليات الإستباقية تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات المنستير ونابل من ضبط 6 أشخاص كانوا يعتزمون المشاركة في إحدى عمليات الاجتياز البحرية وتم حجز لديهم محركات بحرية ومبالغ مالية من العملة الأجنبية، وقررت النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.