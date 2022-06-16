شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن تقديره لسلطنة عمان لدعم الاستقرار باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن تقديره لسلطان عمان السّلطان هيثم بن طارق والحكومة العمانية؛ لدعم جهود نشر الأمن والاستقرار في اليمن، بالإضافة إلى جهود التوصل إلى اتفاق لتمديد الهُدنة.

جاء ذلك خلال جلسة مشاورات رسمية عقدت بمقر وفد سلطنة عُمان الدائم بنيويورك، وفقا لوكالة الأنباء العمانية، بحضور السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن هانس غروندبرغ .

من جانبه، أعرب المبعوث الخاص عن تفاؤله بعودة الحياة الطبيعية تدريجيا في اليمن، في ضوء إعادة فتح مطار صنعاء الدولي وإعادة النقل الجوي بين اليمن والدول الأخرى، مؤكدا أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يتطلعان إلى التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار والمعارك، بما يتيح لشعب اليمن العودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية في ظروف أكثر أمنا واستقرارًا