شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب أطباء لبنان: القطاع الصحى على حافة الانهيار وهجرة 3 آلاف طبيب مؤخرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نقيب أطباء لبنان فى بيروت الدكتور يوسف بخاش، أن القطاع الصحى فى البلاد أصبح على حافة الانهيار، ويعانى من تحديات قد لا يمكن الخروج منها ما لم تتضافر الجهود بسرعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فى ظل هجرة الجيل المخضرم من الأطباء بحثا عن عيش كريم وكرامة مفقودة، على حد وصفه.

وأضاف بخاش - في تصريحات صحفية بحضور الرئيس اللبنانى ميشال عون، اليوم/الأربعاء/- أن هناك حوالي ثلاثة آلاف طبيب وطبيبة وأكثر من خمسة آلاف ممرض وممرضة هاجروا خلال الفترة الماضية بسبب ضعف الضمان الاجتماعي وفقدان الأدوية، وتسعير المواد الطبية بالعملة الصعبة ورفع الدعم عن معظم الأدوية حتى باتت أسعار بعض الضروري منها تفوق الحد الأدنى للأجور.



وأشار إلى أزمات تأخير صرف مستحقات الأطباء والمستشفيات، بالإضافة إلى المشاكل المالية العالقة والتي تؤثر على القدرة الاستشفائية للمواطن.



ودعا نقيب أطباء بيروت إلى البحث عن الحلول الفورية والسريعة لإنقاذ هذا القطاع الحيوي قبل فوات الآوان، مبديا الاستعداد للتعاون وإبداء المشورة إذا لزم الأمر.