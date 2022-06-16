شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اللبناني يبحث مع وكيل الأمم المتحدة ملف النازحين السوريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب مع وكيل الأمم المتحدة لشئون اللاجئين آياكي إيتو، مقررات مؤتمر بروكسل 6 خصوصا المتعلقة بملف النازحين السوريين في لبنان.



جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الأربعاء بمقر وزارة الخارجية اللبنانية بوسط العاصمة بيروت.



وعلى صعيد متصل، استعرض وزير الخارجية اللبناني مع سفير النمسا لدى لبنان رينيه بول آمري، العلاقات الثنائية بين البلدين والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.