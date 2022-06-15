شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف البحرين المركزى يرفع سعر الفائدة الأساسى إلى 2.50 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مصرف البحرين المركزى رفع سعر الفائدة الأساسى على ودائع الأسبوع الواحد من 1.75% إلى 2.50 %، وذلك على ضوء التطورات فى أسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التى يتخذها المصرف المركزى لضمان انسيابية أداء أسواق النقد فى مملكة البحرين، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين.

كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.50% إلى 2.25%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 2.50% إلى 3.25%، إضافة إلى رفع سعر الفائدة الذى يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 3.00% إلى 3.75%.

ويتابع المصرف المركزي رصده للتطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أى تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.

يذكرأن، أعلن الاحتياطي الفيدرالى الأمريكى "البنك المركزى" الأربعاء، رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 1.50% و1.75%.

وقال إنه "ملتزم بقوة" بإعادة التضخم إلى مشتوى 2% المستهدف.