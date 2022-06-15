شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تؤكد أهمية السوق العربية للشركات الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مديرة مركز التصدير الروسي فيرونيكا نيكيشينا، أهمية الأسواق العربية بالنسبة للشركات الروسية في الوقت الراهن، منوهة بآفاق التعاون بين الشركات الروسية ونظيراتها العربية.



وقالت المسؤولة الروسية - في تصريح لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، على هامش مشاركتها في منتدى "بطرسبورج الاقتصادي الدولي" - إن دول العالم العربي أصبحت في ظل الوضع الراهن إحدى المجالات ذات الأولوية، التي تعمل الشركات الروسية على إعادة توجيه مبيعاتها إليها، لافتة إلى أن المنتجات المصنوعة في روسيا معروفة بالفعل في الأسواق العربية وقد أثبتت شركاتنا نفسها كموردة وشركاء موثوق بهم.



وأضافت أن الاتفاق مع مجلس الأعمال الروسي العربي يعد خطوة جديدة ستساعد المصدرين المحليين في العثور على مشترين جدد والتعريف بأنفسهم، منوهة بأن مركز التصدير الروسي ومجلس الأعمال الروسي العربي سيوحدان جهودهما في عقد منتديات دولية وعروض ترويجية ومؤتمرات وندوات ومعارض، بما في ذلك معرض Made in Russia، حيث تساعد فعاليات مثل هذه على توطيد العلاقات التجارية وإجراء مفاوضات جوهرية واستكشاف الأسواق الجديدة.



وانطلقت اليوم في مدينة سان بطرسبورج فعاليات وأنشطة منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، وسط مشاركة دول عربية، ومنها مصر التي تشارك في الحدث بصفة ضيف شرف.



وينعقد المنتدى هذا الأسبوع في نسخته الخامسة والعشرين في الفترة من 15 و18 يونيو الجاري، ويجذب الحدث أكثر من 13500 مشارك من 141 منطقة ودولة في العالم ، ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.