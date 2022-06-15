شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد السعودية تحذر من أمطار رعدية تضرب بعض مناطق المملكة منها مكه المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الوطنى للأرصاد بالسعودية ، اليوم الأربعاء، تنويهاً بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات بعض مناطق المملكة، والتي تستمر لمدة 4 أيام متوالية.

ولفت المركز أن الحالة المطرية المتوقعة ستؤثر على مرتفعات مناطق: "جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة"، والتي قد تتسبب في جريان السيول خاصةً على منطقتي جازان وعسير.

وبين المركز الوطني للأرصاد بأن هذه الحالة الجوية ستستمر 4 أيام، ابتداءً من غدٍ الخميس وحتي الأحد .