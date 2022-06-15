شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة اليمن توكد تطلعها لدعم أممى لمزيد من مشاريع البنية التحتية بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء عن تطلعها لدعم الأمم المتحدة لمزيد من مشاريع البنية التحتية في البلاد خلال المرحلة المقبلة.



جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع وفد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) الذي يزور المدينة حاليا، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، أنشطة المكتب الأممي الذي يمثل الذراع التنفيذية للأمم المتحدة، والمخصص لدعم البنى التحتية وإدارة المشاريع، وتوجهاته وأنشطته في اليمن للفترة الراهنة والقادمة، وجوانب التنسيق مع الحكومة لتحديد الاحتياجات وفق الأولويات العاجلة.



واطلع عبد الملك من رئيس الوفد مدير المكتب الرئيسي للأمم المتحدة لخدمات المشاريع في الأردن محمد عثمان، على المشاريع التي ينفذها في اليمن والممولة من مجموعة البنك الدولي والبنك الألماني في قطاع الطرق والصحة والكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها، مشيرا إلى أن التمويلات الإضافية ستساهم في معالجة الاحتياجات العاجلة والطارئة في قطاع الطرق عبر مشاريع المدن الحضرية ورأس المال البشري وشريان الحياة والكهرباء الطارئ في مختلف المحافظات.



