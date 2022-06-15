شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى ورئيسة المفوضية الأوروبية يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه، اليوم الأربعاء، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



وأكد العاهل الأردني ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد فرص حقيقية لإحراز تقدم في تحريك عملية السلام، وكسر الجمود الحالي، ووقف استمرار دوامة العنف الذي يؤثر على أمن المنطقة واستقرارها.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن اللقاء تطرق إلى سبل تنسيق الجهود والعمل بشكل تكاملي لمواجهة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والبيئة والتغير المناخي.



وأكد العاهل الأردني، متانة علاقات الشراكة والصداقة التي تجمع بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والحرص على مواصلة توسيع التعاون في مختلف المجالات، معربا عن تقديره للدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمملكة.



وبدورها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية عمق العلاقات التي تربط الأردن مع الاتحاد الأوروبي والتزام الاتحاد بدعم المملكة.



وثمنت دور الأردن المحوري، بقيادة الملك عبدالله الثاني في المنطقة، ومساعي المملكة للوصول إلى حلول سياسية للأزمات فيها وتعزيز الشراكات في الإقليم.