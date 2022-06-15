شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: تقديم أكثر من 1.3 مليار دولار لدعم ذوي الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المملكة العربية السعودية أنها تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، انطلاقاً من مبادئها وقيمها الدستورية، مشيرة إلى أنها قدمت دعم مالي للاشخاص ذوي الإعاقة خلال العام الماضي أكثر من مليار و300 مليون دولار استفاد منها 400 ألف شخص.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء في بيان السعودية خلال المؤتمر الخامس عشر للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي ألقاه نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة المشارك في المؤتمر الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الخيال.



وقال الخيال، إنه في سبيل مكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19) فقد اتخذت المملكة العديد من التدابير لضمان عدم تأثر هؤلاء الأشخاص بالجائحة وانعكاساتها، مرتكزة في ذلك على مبدأ المساواة وعدم التمييز، إعمالاً لمبدأ تكامل وترابط حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.



وأشار إلى أن عدد الجرعات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بلغت حتى نهاية العام الماضي مليونا و500 ألف جرعة، كما قامت بعدد من التدابير في سوق العمل لتوفير خيارات العمل المناسبة، وبالرغم من الآثار السلبية للجائحة على العالم.