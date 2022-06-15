شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصومالي يعين رئيسا جديدا للوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الأربعاء تعيين حمزة عبدي بري رئيسا جديدا للوزراء.



وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، أن الرئيس حسن شيخ محمود طلب من رئيس الوزراء الجديد أن يبدأ في تشكيل حكومة جديدة.



ووفقا للوكالة، سيقوم رئيس الوزراء الجديد حمزة عبدي بتقديم أعضاء الحكومة الجديدة إلى البرلمان للموافقة عليها.



وحث الرئيس الصومالي رئيس الوزراء الجديد على الإسراع في أداء مهامه، متمنيا له التوفيق والسداد في المهمة المؤكلة إليه.