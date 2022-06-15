الجيش الجزائرى: ضبط 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية و152 مهاجرا غير شرعي

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الجزائري القبض على 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و152 مهاجرا غير شرعي، في عمليات عسكرية على مستوى الأراضي الجزائرية خلال أسبوع.



وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية ، في بيان لها، اليوم الأربعاء أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 8 إلى 14 يونيو الجاري، من ضبط 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات عسكرية منفصلة عبر عدد من الولايات الجزائرية.



وبحسب البيان، نجحت وحدات الجيش الجزائري في ضبط 25 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تُقدر بأكثر من 7 أطنان، وأكثر من 48 ألف قرص مخدر.



كما تمكنت قوات الجيش الجزائري من ضبط 156 شخصا لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الذهب وبحوزتهم 30 طنا من خليط الذهب الخام والحجارة وكميات من المتفجرات ومعدات التفجير الخاصة بالتنقيب.



في سياق آخر، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية من القبض على 152 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية