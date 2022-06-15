شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 عناصر من داعش في نينوى وكركوك شمالي العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الأربعاء، مقتل 4 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في نينوى وكركوك شمالي البلاد.

وقال رسول - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إنه "في إطار استكمال عمليات تطهير الأراضي العراقية من بقايا عصابات داعـش الإرهابية، تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب من قتُل 3 عناصر إرهابية في ناحية سركلان بمحافظة كركوك"، مشيرا إلى أن الجهاز نفذ عملية أخرى لتفتيش أحد أوكار الإرهابيين في جبال مخمور بمُحافظة نينوى، حيث تمكن فيها من قتل العُنصر المسؤول عن حراستها، وتم العثور على أسلحة خفيفة، ومواد طبية، وسي فور، ومواد متفجرة أُخرى، وكواتم عدد وناظور حراري ونهاري، ورمانات يدوية.

كما أعلن الإعلام الأمني العراقي تدمير أحد معسكرات فلول تنظيم "داعش" في منطقة الميتة ضمن عمليات التفتيش لمناطق حاوي العظيم في محافظة ديالى شرقي بغداد، موضحا أن القوة تمكنت أيضا من تدمير كافة الإنفاق الواقعة داخل هذا المعسكر، والتي كانت تستخدم في إيواء وتدريب عناصر التنظيم الإرهابي.

وتمكنت القوات الأمنية العراقية أيضا اليوم من تفكيك عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف القوات الأمنية في منطقة وادي العظيم بمحافظة ديالي.

وكانت قد انطلقت عملية أمنية واسعة للجيش العراقي في مناطق حوض نهر العظيم في محافظة ديالي بضفتيه الشرقية والغربية والمناطق المحيطة بها بحثا عن مجاميع تنظيم (داعش)؛ لتدمير أوكارهم بهدف إنهاء التهديد الإرهابي وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.