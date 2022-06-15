الكويت.. تضامن واسع مع طالبتين حرمتا من امتحان الثانوية العامة بتهمة الغش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يونيو 2022

متابعات

شهدت منصات التواصل الاجتماعي في الكويت، خلال الساعات القليلة الماضية، حملة تضامن واسعة مع طالبتين اتهمتا إدارة المدارس التي تقدمان فيها اختبارات الثانوية العامة التي بدأت قبل أيام، بحرمانهما من إتمام الاختبارات بحجة تسجيل محاضر غش بحقهما.



وأطلق النشطاء وسمين حملا اسم الطالبتين (لولوة عادل الشايجي وليلى عيد)، لتتصدرا حديث النشطاء الذين تداولوا شكوى الطالبتين وما تناولتاه من معلومات، جاء فيها أن ”حرمانهما من الاختبارات هو ظلم وقع عليهما من المراقبات“.

وأشارت المعلومات المتداولة بأن ”الطالبة لولوة الشايجي اتُهمت خلال تقديمها لاختبار التربية الإسلامية يوم الإثنين الماضي في ثانوية (جمانة بنت أبي طالب) بالغش باستخدام سماعة أذن لا سلكية، وتم إخضاعها لتفتيش دقيق في دورات المياه من قبل 4 معلمات وممرضتين ثم عادت إلى قاعة الاختبار“.