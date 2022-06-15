سترة طبية ذكية تعالج تحدب الظهر في أسبوعين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يونيو 2022

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طورت شركة ”Percko“ الفرنسية، لخدمات الصحة واللياقة البدنية، سترة طبية ذكية، يمكنها علاج تحدب الظهر وتخفيف الآلام الناجمة عنه في غضون أسبوعين، وفق ما ذكرت صحيفة ”مترو“ البريطانية.



وحسب تقرير نشرته الصحيفة، اليوم الأربعاء، فإن ”الشركة الفرنسية صممت سترة Lyne Up باستخدام التكنولوجيا القابلة للارتداء، حيث عمل على تطويرها فريق متعدد التخصصات من خبراء الميكانيكا الحيوية وأخصائيي العلاج الطبيعي وتقويم العظام، وهي أول سترة لتخفيف آلام الظهر في العالم، يتم اعتمادها كجهاز طبي“.

ويمكن ارتداء السترة مثل القميص، لكنها صممت بشكل خاص لارتدائها تحت الملابس العادية، وما على مستخدمها سوى تشغيلها أثناء ممارسة نشاطه اليومي، حيث سيشعر بفائدتها عند استخدامها بانتظام، وتعمل السترة من خلال الربط حول وضعية العمود الفقري وإعادة تنظيمه وتقليل الضغط عليه، وبمرور الوقت، سيتم تقوية عضلات الظهر؛ ما يؤدي إلى تحسين صحته وتخفيف الآلام.