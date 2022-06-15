شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. اكتمال جاهزية مسجد الخيف بمشعر منى لاستقبال الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة العليا لأعمال وزارة الشئون الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة، اكتمال جاهزية مسجد الخيف بمشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، وأوضحت اللجنة أن الجاهزية تأتي بعد عامين من إغلاق مسجد "الخيف" بسبب جائحة كورونا، مشددة على اكتمال جميع الاستعدادات اللازمة لتجهيزه بكل ما يحتاجه من متطلبات، ليؤدى ضيوف الرحمن نسكهم بكل راحة واطمئنان وسط أجواء إيمانية، بحسب صحيفة عكاظ.

وشملت التجهيزات الانتهاء من أعمال الفرش والنظافة والتعقيم وصيانة التكييف والإنارة ودورات المياه التي تزيد على ألف دورة مياه، وتهيئة مقار لكونترات التوعية الإسلامية وكبائن الفتوى، وزيادة عدد الشاشات الإلكترونية، وتكليف شركات الصيانة بالعمل على مدار الساعة للنظافة والصيانة، والمشرفين الميدانين على أعمال الصيانة.

وشهد مسجد الخيف، في عهد الدولة السعودية أكبر توسعة فى تاريخه وذلك في عام 1407هـ، حيث تتجاوز مساحته 23 ألف متر مربع، ويتسع لـ25 ألف مصلٍ، وبه أربع منارات، كما زُود بجميع المستلزمات من إضاءة وتكييف وفرش، ومجمع لدورات المياه به أكثر من ألف دورة مياه وثلاثة آلاف صنبور للوضوء.