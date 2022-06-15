شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن البدء بتأسيس محطات الربط مع السعودية وتحديد مسارات الخطوط الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأربعاء، البدء فى تأسيس محطات الربط مع السعودية وتحديد مسارات الخطوط الناقلة.

وقال الناطق باسم الوزارة أحمد موسى - في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)- إن الوزارة تؤسس وتعمل على جاهزية المحطات لإنشاء الربط ما بين العراق والسعودية.. مشيرا إلى أن العراق وقع على مذكرة تفاهم مع الجانب السعودي تتعلق بالربط الكهربائي، وهنالك اجتماعات دورية قطعت فيها الوزارة أشواط مهمة للمضي بالربط.

وأضاف: أنه تم تحديد المسارات التي سيكون من خلالها إنشاء الخطوط الربط بين البلدين، فضلا عن تحديد المحطات المستقبلية لنقاط الربط.

وأشار موسى إلى أن الهدف الأساسي من مشاريع الربط الكهربائي هي الجاهزية والاستقرارية لشبكة الكهربائية، وإدخال العراق بموجب مشاريع الربط إلى سوق الطاقة سواء كان عربيًا أم خليجيًا أم عالميًا، إضافة إلى جعل العراق بموجب مشاريع الربط عضوا مهما بسوق الطاقة لتحقيق الاستقرارية للشبكة، وأن يكون العراق في الأيام المقبلة حافظا وممرا للطاقة.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أعلن، أمس الثلاثاء، الموافقة على مذكرة التفاهم مع العراق في مجال الربط الكهربائي.

على صعيد آخر، بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعراق فائق زيدان مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني تطورات المشهد السياسي في العراق.

وقال مجلس القضاء الأعلى - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الاخبارية اليوم- إن زيدان التقى طالباني وبحث معه دور القضاء في معالجة الأزمة السياسية وفق السياقات الدستورية والقانونية وضرورة احترام جميع القوى السياسية ما يصدر عن القضاء وتعزيز ثقة المواطنين بحيادية واستقلالية القضاء.